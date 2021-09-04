Злое

Режиссер: Джеймс Ван

Жанры: Ужасы.

Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Акела Купер, Ингрид Бису, Джеймс Ван

В ролях: Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Жаклин Маккензи, Ингрид Бису, Миколь Уайт, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри

Музыка: Джозеф Бишара