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Злое

Режиссер:Джеймс Ван
Жанры: Ужасы.

Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Акела Купер, Ингрид Бису, Джеймс Ван
В ролях:Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Жаклин Маккензи, Ингрид Бису, Миколь Уайт, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Китай, Румыния
Ограничения:18+
Дата релиза:04 сентября 2021
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4 сентября
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4 сентября
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
5 сентября
20:00 (от 160 р.)
6 сентября
20:30 (от 130 р.)
7 сентября
20:30 (от 150 р.)
8 сентября
20:30 (от 130 р.)

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