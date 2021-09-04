Злое
Режиссер:Джеймс Ван
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Акела Купер, Ингрид Бису, Джеймс Ван
В ролях:Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Жаклин Маккензи, Ингрид Бису, Миколь Уайт, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри
Музыка:Джозеф Бишара
В ролях:Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Жаклин Маккензи, Ингрид Бису, Миколь Уайт, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Китай, Румыния
Ограничения:18+
Дата релиза:04 сентября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:04 сентября 2021
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