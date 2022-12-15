Zillion. Клуб твоих грёз

Режиссер: Робин Пронт

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Уроженец бельгии Франк Ферстратен был обычным айтишником из пригорода, который очень хотел тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль. Гнев неприятия — лучшее топливо для достижений, и уже через несколько лет он превратился в короля клубной империи с одной из самых больших дискотек мира, которую назвал «Zillion». Здесь вечный праздник: под огни стробоскопа извиваются тела, порошок растворен в воздухе и шампанское льется рекой. MTV проводят здесь премии, и «Zillion» быстро становится рейверской меккой для поклонников диско-культуры со всего света, не дающей спать местным жителям. Теперь Фрэнк сам решает, кому в его клуб вход открыт, а кто останется на улице. Но успех пришёл, а комплексы остались. Быстрый взлет, лёгкие деньги, криминал, красивые женщины и чувство собственного величия быстро опьянили айтишника, который не смог остановиться. Под ритмы евродэнса Франк «Зиллион» творит беспредел — отмывает деньги, теряет себя и рушит судьбы близких людей. Расплата будет жестокой.

Продолжительность: 138 мин

Сценарий: Кевин Мёль, Робин Пронт

В ролях: Йонас Вермелен, Шарлотта Тиммерс, Маттео Симони, Дженнифер Хейлен, Элла Лейерс, Барбара Сарафьян, Вард Керреманс, Герт Ван Рампельберг, Пол Каиро, Стилян Кели

