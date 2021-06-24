Жвалы
Режиссер:Квентин Дюпьё
Жанры: Комедия, Фэнтези.
Жанры: Комедия, Фэнтези.
Два незадачливых приятеля обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать её, чтобы ограбить банк. В поисках укромного места для её тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги.
Продолжительность:77 мин
Сценарий:Квентин Дюпьё
В ролях:Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр, Ромео Элвис, Корали Руссье Брюно Лоше, Рафаэль Кенар, Гаспар Ожэ, Тома Бланшар
Музыка:Metronomy
В ролях:Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр, Ромео Элвис, Корали Руссье Брюно Лоше, Рафаэль Кенар, Гаспар Ожэ, Тома Бланшар
Музыка:Metronomy
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:24 июня 2021
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