Жвалы

Режиссер: Квентин Дюпьё

Жанры: Комедия, Фэнтези.

Два незадачливых приятеля обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать её, чтобы ограбить банк. В поисках укромного места для её тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги.

Продолжительность: 77 мин

Сценарий: Квентин Дюпьё

В ролях: Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр, Ромео Элвис, Корали Руссье Брюно Лоше, Рафаэль Кенар, Гаспар Ожэ, Тома Бланшар

Музыка: Metronomy