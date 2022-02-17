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Жажда золота

Режиссер:Энтони Хэйес
Жанры: Триллер.

Будущее. Ресурсы на исходе. Люди выживают, как могут. Два попутчика отправляются в опасную зону — на заброшенный прииск в пустыне. Когда они находят огромные залежи золота, более опытный искатель отправляется за техникой, а молодой остаётся караулить сокровище. Приближается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные и опасные путники, а напарник не выходит на связь.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Энтони Хэйес, Полли Смит
В ролях:Зак Эфрон, Энтони Хэйес, Сьюзи Портер, Акуол Нгот, Тиик Биар, Андреас Собик
Музыка:Энтони Партос
Производство:Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 февраля 2022
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ГалактикаЗал 3
17 февраля
22:30 (330)
c 18 по 20 февраля
22:30 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 17 по 20 февраля
20:00 (330)

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