Жажда золота
Режиссер:Энтони Хэйес
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Будущее. Ресурсы на исходе. Люди выживают, как могут. Два попутчика отправляются в опасную зону — на заброшенный прииск в пустыне. Когда они находят огромные залежи золота, более опытный искатель отправляется за техникой, а молодой остаётся караулить сокровище. Приближается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные и опасные путники, а напарник не выходит на связь.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Энтони Хэйес, Полли Смит
В ролях:Зак Эфрон, Энтони Хэйес, Сьюзи Портер, Акуол Нгот, Тиик Биар, Андреас Собик
Музыка:Энтони Партос
В ролях:Зак Эфрон, Энтони Хэйес, Сьюзи Портер, Акуол Нгот, Тиик Биар, Андреас Собик
Музыка:Энтони Партос
Производство:Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 февраля 2022
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