Жажда золота

Режиссер: Энтони Хэйес

Жанры: Триллер.

Будущее. Ресурсы на исходе. Люди выживают, как могут. Два попутчика отправляются в опасную зону — на заброшенный прииск в пустыне. Когда они находят огромные залежи золота, более опытный искатель отправляется за техникой, а молодой остаётся караулить сокровище. Приближается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные и опасные путники, а напарник не выходит на связь.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Энтони Хэйес, Полли Смит

В ролях: Зак Эфрон, Энтони Хэйес, Сьюзи Портер, Акуол Нгот, Тиик Биар, Андреас Собик

Музыка: Энтони Партос