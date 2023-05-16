Жанна Дюбарри

Режиссер: Майвенн

Жанры: Драма, История, Биография.

Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий — Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью.

После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни — настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает её своей официальной фавориткой. Однако, никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Майвенн, Тедди Лусси-Модесте, Николя Ливекки

В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо, Робен Ренуччи, Пьер Ришар, Марианн Басле, Паскаль Греггори, Каролин Шаньоллю, Индия Хэйр

Музыка: Стивен Уорбек