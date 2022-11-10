Земун
Режиссер:Эдуард Жолнин
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер.
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер.
После загадочной гибели отца Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем ему самому все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Эдуард Жолнин
В ролях:Евгений Ткачук, Иван Решетняк, Олег Ягодин, Екатерина Шумакова, Вячеслав Гардер, Анатолий Дубанов, Никита Костюкевич, Андрей Ильин, Георгий Шабанов, Василий Лысяков
Музыка:Анатолий Гонье
В ролях:Евгений Ткачук, Иван Решетняк, Олег Ягодин, Екатерина Шумакова, Вячеслав Гардер, Анатолий Дубанов, Никита Костюкевич, Андрей Ильин, Георгий Шабанов, Василий Лысяков
Музыка:Анатолий Гонье
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:10 ноября 2022
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