Земун

Режиссер: Эдуард Жолнин

Жанры: Фантастика, Драма, Триллер.

После загадочной гибели отца Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем ему самому все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Эдуард Жолнин

В ролях: Евгений Ткачук, Иван Решетняк, Олег Ягодин, Екатерина Шумакова, Вячеслав Гардер, Анатолий Дубанов, Никита Костюкевич, Андрей Ильин, Георгий Шабанов, Василий Лысяков

Музыка: Анатолий Гонье