Земляничная поляна (оригинальная версия с субтитра...

Режиссер: Ингмар Бергман

Жанры: Драма.

78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Ингмар Бергман

В ролях: Виктор Шёстрём, Биби Андерссон, Ингрид Тулин, Гуннар Бьёрнстранд, Юллан Киндаль Фольке Сундквист, Бьёрн Бьельфвенстам, Найма Вифстранд, Гуннель Брострём, Гертруд Фрид

Музыка: Эрик Нордгрен, Ёте Ловен