Земляничная поляна (оригинальная версия с субтитра...
Режиссер:Ингмар Бергман
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Ингмар Бергман
В ролях:Виктор Шёстрём, Биби Андерссон, Ингрид Тулин, Гуннар Бьёрнстранд, Юллан Киндаль Фольке Сундквист, Бьёрн Бьельфвенстам, Найма Вифстранд, Гуннель Брострём, Гертруд Фрид
Музыка:Эрик Нордгрен, Ёте Ловен
В ролях:Виктор Шёстрём, Биби Андерссон, Ингрид Тулин, Гуннар Бьёрнстранд, Юллан Киндаль Фольке Сундквист, Бьёрн Бьельфвенстам, Найма Вифстранд, Гуннель Брострём, Гертруд Фрид
Музыка:Эрик Нордгрен, Ёте Ловен
Производство:Швеция
Ограничения:16+
Дата релиза:26 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:26 мая 2022
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