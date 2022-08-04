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Земля. Перезагрузка

Режиссер:Линь Чжэньчжао
Жанры: Фантастика, Боевик.

Из-за климатических изменений земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы ведущие учёные разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая что превращают безобидные растения в опасных хищников.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Чжан Шэнфань
В ролях:Мики Хэ, Чжан Минцань, Ло Ми, Мишель Е, Юй Жунгуан, Ли Нин, Номэнь Ээрдэни, Ли Жоси
Производство:Китай
Дата релиза:04 августа 2022
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