Земля. Перезагрузка Режиссер: Линь Чжэньчжао

Жанры: Фантастика, Боевик. Из-за климатических изменений земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы ведущие учёные разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая что превращают безобидные растения в опасных хищников. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Чжан Шэнфань

В ролях: Мики Хэ, Чжан Минцань, Ло Ми, Мишель Е, Юй Жунгуан, Ли Нин, Номэнь Ээрдэни, Ли Жоси

Производство: Китай

Дата релиза: 04 августа 2022

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