Войти
/
Зарегистрироваться
КИНО
ВЕЧЕРИНКИ
СОБЫТИЯ
МЕСТА
Отзывы
кино
Кино
Вечеринки
События
Места
Отзывы
Фотогалерея
Форум
Город
Музыка
Кино
Арт
Мода и красота
Еда
Все посты
Автобусы
Троллейбусы
Маршрутки
Пригород
Межгород
Ваша оценка
Место, время и цена
Галерея
Комментарии
0
Я иду
ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино
Жанры:
Концерт.
Продолжительность:
80 мин
Производство:
Франция
Ограничения:
16+
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты
on-line
в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема
→
Кинозал №7. VIP
25 ноября
20:00 (500)
27 ноября
17:00 (500)
Оставить отзыв
Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
E-mail
Регистрация
Пароль
Забыли пароль?
Запомнить меня