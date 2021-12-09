Заводной апельсин (оригинальная версия с субтитрам...
Режиссер:Стэнли Кубрик
Жанры: Фантастика, Драма, Криминал.
Жанры: Фантастика, Драма, Криминал.
В фильме был произведен исчерпывающий анализ причин преступности среди молодежи, нетерпимости нового поколения к привычным моральным ценностям и жизненным устоям современного общества.
Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования, попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые по «исправлению жестокости характера» не могут ничего изменить.
Продолжительность:137 мин
Сценарий:Стэнли Кубрик, Энтони Бёрджесс
В ролях:Малкольм МакДауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс, Уоррен Кларк, Джон Клайв, Эдриенн Корри Карл Дюринг, Пол Фэррел, Клайв Фрэнсис, Майкл Говер
В ролях:Малкольм МакДауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс, Уоррен Кларк, Джон Клайв, Эдриенн Корри Карл Дюринг, Пол Фэррел, Клайв Фрэнсис, Майкл Говер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 декабря 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:09 декабря 2021
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