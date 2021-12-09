Заводной апельсин (оригинальная версия с субтитрам...

Режиссер: Стэнли Кубрик

Жанры: Фантастика, Драма, Криминал.

В фильме был произведен исчерпывающий анализ причин преступности среди молодежи, нетерпимости нового поколения к привычным моральным ценностям и жизненным устоям современного общества.

Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования, попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые по «исправлению жестокости характера» не могут ничего изменить.

Продолжительность: 137 мин

Сценарий: Стэнли Кубрик, Энтони Бёрджесс

В ролях: Малкольм МакДауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс, Уоррен Кларк, Джон Клайв, Эдриенн Корри Карл Дюринг, Пол Фэррел, Клайв Фрэнсис, Майкл Говер

