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Заветное желание

Режиссер:Крис Бак, Фон Вирасунторн
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл.

Аша загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда. Вместе они противостоят самому грозному правителю Росаса, королю Магнифико.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дженнифер Ли, Эллисон Мур, Крис Бак
В ролях:Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анжелика Кебрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл, Дженнифер Кумияма, Харви Гильен, Нико Варгас, Эван Питерс
Музыка:Дэйв Мецгер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 9 по 10 декабря
11:20 (280)
13:15 (330)
18:05 (380)
c 11 по 13 декабря
11:20 (150)
13:15 (200)
18:05 (300)

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