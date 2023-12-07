Заветное желание Режиссер: Крис Бак, Фон Вирасунторн

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл. Аша загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда. Вместе они противостоят самому грозному правителю Росаса, королю Магнифико. Продолжительность: 95 мин Сценарий: Дженнифер Ли, Эллисон Мур, Крис Бак

В ролях: Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анжелика Кебрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл, Дженнифер Кумияма, Харви Гильен, Нико Варгас, Эван Питерс

Музыка: Дэйв Мецгер Производство: США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 07 декабря 2023

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