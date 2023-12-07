Заветное желание
Режиссер:Крис Бак, Фон Вирасунторн
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл.
Аша загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда. Вместе они противостоят самому грозному правителю Росаса, королю Магнифико.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дженнифер Ли, Эллисон Мур, Крис Бак
В ролях:Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анжелика Кебрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл, Дженнифер Кумияма, Харви Гильен, Нико Варгас, Эван Питерс
Музыка:Дэйв Мецгер
В ролях:Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анжелика Кебрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл, Дженнифер Кумияма, Харви Гильен, Нико Варгас, Эван Питерс
Музыка:Дэйв Мецгер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
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