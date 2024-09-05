Затерянные

Режиссер: Роман Каримов

Жанры: Триллер.

Четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути все идет не по плану: они оказываются без денег и связи в очень странном городке.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Роман Каримов

В ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Алина Федорова, Александр Киргинцев

Музыка: Дмитрий Шпилев, Роман Каримов