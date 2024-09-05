Затерянные
Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути все идет не по плану: они оказываются без денег и связи в очень странном городке.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Роман Каримов
В ролях:Егор Корешков, Никита Кологривый, Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Алина Федорова, Александр Киргинцев
Музыка:Дмитрий Шпилев, Роман Каримов
В ролях:Егор Корешков, Никита Кологривый, Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Алина Федорова, Александр Киргинцев
Музыка:Дмитрий Шпилев, Роман Каримов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2024
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