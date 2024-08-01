Затерянный компас

Режиссер: Сандра Л. Мартин

Жанры: Фантастика, Приключения, Семейный.

Когда 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником, он приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти потерянное золото.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Крис Лавлесс

В ролях: Люк Лавлесс, Калеб Бауманн, Рейган Шумейт, Эбби Грэйс Флинт, Зейн Стефенс, Крис Кливлэнд, Джоуи Тормонд, Тинс Блэкберн, Джон Кросби, Jody Gibson

Музыка: Джуда Эрл