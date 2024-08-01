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Затерянный компас

Режиссер:Сандра Л. Мартин
Жанры: Фантастика, Приключения, Семейный.

Когда 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником, он приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти потерянное золото.

Продолжительность:81 мин
Сценарий:Крис Лавлесс
В ролях:Люк Лавлесс, Калеб Бауманн, Рейган Шумейт, Эбби Грэйс Флинт, Зейн Стефенс, Крис Кливлэнд, Джоуи Тормонд, Тинс Блэкберн, Джон Кросби, Jody Gibson
Музыка:Джуда Эрл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 августа 2024
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