Заклятие. Зарождение зла
Режиссер:Тамаэ Гаратеги
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
1931 год. Эмилия, мятежная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.
Продолжительность:80 мин
В ролях:Кумелен Санс, Герман Баудино, Херардо Романо, Матина Гарелло, Марсела Бенхумеа, Паула Карруэга
Производство:Аргентина
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2023
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