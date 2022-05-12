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Заклятье: Спуск к дьяволу

Режиссер:Брендан Малдауни
Жанры: Ужасы.

Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира обнаруживает, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души близких.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Брендан Малдауни
В ролях:Элиша Катберт, Оуэн Мэкен, Диллон Фицморис Брэйди, Эбби Мэй Фицморис, Тара Ли, Майкл-Дэвид Маккернан, Эндрю Беннетт, Аарон Монахэн, Мари Маллен, Эми Конрой
Музыка:Стефен МакКеон
Производство:Ирландия
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2022
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ГалактикаЗал 2
12 мая
23:00 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 12 по 15 мая
18:45 (330)
22:40 (330)

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