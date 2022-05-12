Заклятье: Спуск к дьяволу Режиссер: Брендан Малдауни

Жанры: Ужасы. Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира обнаруживает, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души близких. Продолжительность: 94 мин Сценарий: Брендан Малдауни

В ролях: Элиша Катберт, Оуэн Мэкен, Диллон Фицморис Брэйди, Эбби Мэй Фицморис, Тара Ли, Майкл-Дэвид Маккернан, Эндрю Беннетт, Аарон Монахэн, Мари Маллен, Эми Конрой

Музыка: Стефен МакКеон Производство: Ирландия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 12 мая 2022

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