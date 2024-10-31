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Заклятие. Реинкарнация отца

Режиссер:Бенжамин Барфут
Жанры: Ужасы.

После внезапной смерти отца Айзек остаётся с молодой мачехой. Пока та скорбит и решает, оформлять ли опеку над мальчиком, в их дизайнерский дом в лесу начинает являться некое существо с лицом покойного.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Бенжамин Барфут
В ролях:Джулия Браун, Натаниэль Мартелло-Уайт, Чарльз Эйткин, Мэри Вудвайн, Джеймс Харпер-Джонс, Руперт Тёрнбулл, Delta, Нила Аалия, Стелла Гонет, Lexi Austin-Jones
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2024
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