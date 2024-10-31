Заклятие. Реинкарнация отца

Режиссер: Бенжамин Барфут

Жанры: Ужасы.

После внезапной смерти отца Айзек остаётся с молодой мачехой. Пока та скорбит и решает, оформлять ли опеку над мальчиком, в их дизайнерский дом в лесу начинает являться некое существо с лицом покойного.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Бенжамин Барфут

В ролях: Джулия Браун, Натаниэль Мартелло-Уайт, Чарльз Эйткин, Мэри Вудвайн, Джеймс Харпер-Джонс, Руперт Тёрнбулл, Delta, Нила Аалия, Стелла Гонет, Lexi Austin-Jones

