Заклятие. Реинкарнация отца
Режиссер:Бенжамин Барфут
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
После внезапной смерти отца Айзек остаётся с молодой мачехой. Пока та скорбит и решает, оформлять ли опеку над мальчиком, в их дизайнерский дом в лесу начинает являться некое существо с лицом покойного.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Бенжамин Барфут
В ролях:Джулия Браун, Натаниэль Мартелло-Уайт, Чарльз Эйткин, Мэри Вудвайн, Джеймс Харпер-Джонс, Руперт Тёрнбулл, Delta, Нила Аалия, Стелла Гонет, Lexi Austin-Jones
В ролях:Джулия Браун, Натаниэль Мартелло-Уайт, Чарльз Эйткин, Мэри Вудвайн, Джеймс Харпер-Джонс, Руперт Тёрнбулл, Delta, Нила Аалия, Стелла Гонет, Lexi Austin-Jones
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2024
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