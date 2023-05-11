Заклятье. Последняя битва

Режиссер: Адриан Гарсиа Больяно

Жанры: Ужасы.

Молодая монахиня Офелия прибывает в городок Сан-Рамон. Отец Виктор пытается спасти одну из местных жительниц, беременную девушку Сандру, от демона, намеревающегося завладеть нерожденным ребенком. После обряда экзорцизма Офелия узнает от отца Виктора, что зло не исчезло, и у нее есть два дня, чтобы защитить Сандру и ребенка, после чего демон будет низвержен окончательно. С помощью правой руки Виктора, Фабиана, она намеревается узнать, как победить зло раз и навсегда.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Кристиан Куэва, Рикардо Фариас, Адриан Гарсиа Больяно

В ролях: Мария Эволи, Рамон Медина, Пилар Сантакрус, Хулио Брачо, Норма Ласарено, Сальвадор Санчес, Тина Ромеро, Роберто Дуарте, Хуан Карлос Коломбо, Диана Брачо

Музыка: Саймон Босуэлл