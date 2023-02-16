Заклятье. Первое пробуждение
Режиссер:Виктор Гарсия
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Новенькая Сара пытается вписаться в компанию подростков. Однажды вечером она идет с ними в ночной клуб, а по дороге домой друзья встречают маленькую девочку с куклой в руках, одетую в старомодное платье для первого причастия. Сара еще не знает леденящую городскую легенду о девочке-призраке, готовой отомстить любому, кому не посчастливится пересечь ее путь.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Гильем Клуа, Виктор Гарсия, Альберто Марини
В ролях:Карла Кампра, Айна Квиньонес, Марк Солер, Карлос Овьедо, Олимпия Рош, Мария Молинс, Ксави Лите, Анна Аларкон, Сара Рош
Музыка:Марк Тимон
В ролях:Карла Кампра, Айна Квиньонес, Марк Солер, Карлос Овьедо, Олимпия Рош, Мария Молинс, Ксави Лите, Анна Аларкон, Сара Рош
Музыка:Марк Тимон
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 февраля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:16 февраля 2023
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