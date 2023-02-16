Заклятье. Первое пробуждение

Режиссер: Виктор Гарсия

Жанры: Ужасы.

Новенькая Сара пытается вписаться в компанию подростков. Однажды вечером она идет с ними в ночной клуб, а по дороге домой друзья встречают маленькую девочку с куклой в руках, одетую в старомодное платье для первого причастия. Сара еще не знает леденящую городскую легенду о девочке-призраке, готовой отомстить любому, кому не посчастливится пересечь ее путь.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Гильем Клуа, Виктор Гарсия, Альберто Марини

В ролях: Карла Кампра, Айна Квиньонес, Марк Солер, Карлос Овьедо, Олимпия Рош, Мария Молинс, Ксави Лите, Анна Аларкон, Сара Рош

Музыка: Марк Тимон