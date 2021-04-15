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Заклятье: Новый ритуал

Режиссер:Мауро Иван Ойеда
Жанры: Ужасы.

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей — женой и приёмной дочерью Ириной. Всё семейство знает, что в доме обитают призраки, и с ними нужно быть осторожными, особенно по ночам. Но вскоре Ирина замечает, что прежде безобидные призраки стали забредать в её комнату и более агрессивно себя вести.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Мауро Иван Ойеда
В ролях:Луис Мачин, Селеста Герес, Камила Ваккарини, Уго Арана, Грасиэла Бономи, Изабель Иглесиас, Пабло Певерелли, Рафаэль Антонио Сола, Сусана Варела
Производство:Аргентина
Ограничения:18+
Дата релиза:15 апреля 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 15 по 18 апреля
21:25 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 15 по 16 апреля
13:15 (300)
17:50 (390)
22:25 (300)
c 17 по 18 апреля
13:15 (390)
17:50 (390)
22:25 (300)
c 19 по 21 апреля
13:15 (200)
17:50 (250)
22:25 (200)
ГалактикаЗал 2
c 15 по 18 апреля
23:35 (от 200 Р)
c 19 по 21 апреля
23:35 (от 150 Р)

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