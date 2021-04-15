Заклятье: Новый ритуал
Режиссер:Мауро Иван Ойеда
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей — женой и приёмной дочерью Ириной. Всё семейство знает, что в доме обитают призраки, и с ними нужно быть осторожными, особенно по ночам. Но вскоре Ирина замечает, что прежде безобидные призраки стали забредать в её комнату и более агрессивно себя вести.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Мауро Иван Ойеда
В ролях:Луис Мачин, Селеста Герес, Камила Ваккарини, Уго Арана, Грасиэла Бономи, Изабель Иглесиас, Пабло Певерелли, Рафаэль Антонио Сола, Сусана Варела
В ролях:Луис Мачин, Селеста Герес, Камила Ваккарини, Уго Арана, Грасиэла Бономи, Изабель Иглесиас, Пабло Певерелли, Рафаэль Антонио Сола, Сусана Варела
Производство:Аргентина
Ограничения:18+
Дата релиза:15 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:15 апреля 2021
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