Заклятье: Новый ритуал

Режиссер: Мауро Иван Ойеда

Жанры: Ужасы.

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей — женой и приёмной дочерью Ириной. Всё семейство знает, что в доме обитают призраки, и с ними нужно быть осторожными, особенно по ночам. Но вскоре Ирина замечает, что прежде безобидные призраки стали забредать в её комнату и более агрессивно себя вести.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Мауро Иван Ойеда

В ролях: Луис Мачин, Селеста Герес, Камила Ваккарини, Уго Арана, Грасиэла Бономи, Изабель Иглесиас, Пабло Певерелли, Рафаэль Антонио Сола, Сусана Варела

