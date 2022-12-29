Заклятье. Книга крови
Режиссер: Крис Бейрути, Дин Лоу, Ариэль Луке
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Компания друзей решает сыграть в мистическую игру «Ритуал Красной книги». Правила такие: в тихой комнате необходимо зажечь свечу, поставить ее в центре стола и задать книге свой вопрос. Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Древняя книга уже не просто отвечает, а начинает рассказывать свои истории. Теперь выйти из игры можно только получив разрешение, но таинственная Красная книга не собирается никого отпускать.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Ариэль Луке, Дэниэл Дж. Филлипс
В ролях:Валерия Сан Мартин, Агустин Ольчезе, Марлен Педерсен Шовьер, Бруно Джакоббе, Агустин Больяно, Маркос Больяно, Мартин Каналиччо, Инес Коренгиа, Пабло Вилела
В ролях:Валерия Сан Мартин, Агустин Ольчезе, Марлен Педерсен Шовьер, Бруно Джакоббе, Агустин Больяно, Маркос Больяно, Мартин Каналиччо, Инес Коренгиа, Пабло Вилела
Производство:Аргентина, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:29 декабря 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:29 декабря 2022
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