Заклятье. Книга крови

Режиссер: Крис Бейрути, Дин Лоу, Ариэль Луке

Жанры: Ужасы.

Компания друзей решает сыграть в мистическую игру «Ритуал Красной книги». Правила такие: в тихой комнате необходимо зажечь свечу, поставить ее в центре стола и задать книге свой вопрос. Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Древняя книга уже не просто отвечает, а начинает рассказывать свои истории. Теперь выйти из игры можно только получив разрешение, но таинственная Красная книга не собирается никого отпускать.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Ариэль Луке, Дэниэл Дж. Филлипс

В ролях: Валерия Сан Мартин, Агустин Ольчезе, Марлен Педерсен Шовьер, Бруно Джакоббе, Агустин Больяно, Маркос Больяно, Мартин Каналиччо, Инес Коренгиа, Пабло Вилела

