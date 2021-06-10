Заклятие 3: По воле дьявола
Режиссер:Майкл Чавес
Жанры: Детектив, Ужасы.
Жанры: Детектив, Ужасы.
Леденящая кровь история ужасающего убийства, которая поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они ни разу не видели за свою практику — впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Дэвид Лесли Джонсон, Джеймс Ван, Чад Хэйес
В ролях:Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук, Джулиан Хиллиард Джон Ноубл, Эжени Бондюран, Шэннон Кук-Чун, Ронни Джин Блевинс, Кит А. Болден
Музыка:Джозеф Бишара
В ролях:Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук, Джулиан Хиллиард Джон Ноубл, Эжени Бондюран, Шэннон Кук-Чун, Ронни Джин Блевинс, Кит А. Болден
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!