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Заклятие 3: По воле дьявола

Режиссер:Майкл Чавес
Жанры: Детектив, Ужасы.

Леденящая кровь история ужасающего убийства, которая поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они ни разу не видели за свою практику — впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Дэвид Лесли Джонсон, Джеймс Ван, Чад Хэйес
В ролях:Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук, Джулиан Хиллиард Джон Ноубл, Эжени Бондюран, Шэннон Кук-Чун, Ронни Джин Блевинс, Кит А. Болден
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
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Северное сияниеПремьер зал
10 июня
22:30 (300)
11 июня
12:30 (350)
15:00 (350)
17:30 (390)
20:00 (390)
22:30 (300)
c 12 по 14 июня
12:30 (350)
15:00 (390)
17:30 (390)
20:00 (390)
22:30 (300)
c 15 по 16 июня
12:30 (300)
15:00 (300)
17:30 (350)
20:00 (350)
22:30 (300)
ГалактикаЗал 2
c 10 по 13 июня
12:15 (от 300 Р)
c 14 по 15 июня
12:15 (от 250 Р)
Северное сияниеЖёлтый зал
10 июня
23:25 (300)
11 июня
11:20 (300)
13:45 (300)
16:10 (300)
18:35 (390)
21:00 (390)
23:25 (300)
c 12 по 14 июня
11:20 (300)
13:45 (390)
16:10 (390)
18:35 (390)
21:00 (390)
23:25 (300)
c 15 по 16 июня
11:20 (200)
13:45 (200)
16:10 (200)
18:35 (250)
21:00 (250)
23:25 (200)
МурманскБольшой зал
10 июня
20:50 (350)
11 июня
13:55 (300)
18:25 (350)
20:50 (350)
c 12 по 14 июня
13:55 (350)
18:25 (350)
20:50 (350)
15 июня
14:10 (200)
18:40 (250)
21:05 (250)
16 июня
09:00 (150)
13:30 (200)
18:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 10 по 11 июня
12:10 (300 р.)
14:30 (450 р.)
16:50 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:40 (700 р.)
00:05 (200 р.)
c 12 по 13 июня
12:10 (450 р.)
14:30 (700 р.)
16:50 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:40 (700 р.)
00:05 (200 р.)
ГалактикаЗал 3
c 10 по 13 июня
12:15 (от 300 Р)
c 14 по 15 июня
12:15 (от 250 Р)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 10 по 13 июня
13:30 (800 р.)
15:50 (800 р.)
18:10 (1000 р.)
20:30 (1000 р.)
22:50 (800 р.)

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