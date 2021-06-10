Заклятие 3: По воле дьявола

Режиссер: Майкл Чавес

Жанры: Детектив, Ужасы.

Леденящая кровь история ужасающего убийства, которая поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они ни разу не видели за свою практику — впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Дэвид Лесли Джонсон, Джеймс Ван, Чад Хэйес

В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук, Джулиан Хиллиард Джон Ноубл, Эжени Бондюран, Шэннон Кук-Чун, Ронни Джин Блевинс, Кит А. Болден

Музыка: Джозеф Бишара