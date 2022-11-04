Заклятье. 13-й этаж

Режиссер: Джоко Анвар

Жанры: Ужасы.

1984 год. Спасшись от последователей сатанинского культа, семейство Сувоно переехало из деревни в Джакарту и поселилось в социальном многоэтажном доме, одиноко стоящем на пустыре. Жизнь идёт своим чередом: Рини решает отдохнуть от заботы о младших братьях и поехать учиться, Тони пытается подружиться с местной красавицей, Бонди с друзьями находит недалеко от дома могильную плиту. В новостях говорят о надвигающемся мощном тайфуне, а в доме начинает твориться какая-то мистика, и вскоре происходит страшный несчастный случай.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Джоко Анвар

В ролях: Тара Басро, Энди Арфиан, Насар Аннус, Бронт Паларэ, Рату Фелиша, Журди Праната, Эги Федли, Музакки Рамдан, Фатих Унру, Икбал Синчан

Музыка: Бемби Густи, Тони Мерле, Аги Нароттама