Забытое чудо

Режиссер: Андрей Колпин

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

Три школьника случайно находят волшебный портал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и уносятся в прошлое. Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти сквозь чудесный лес XIV века времен татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Помогать подросткам будет преподобный Сергий Радонежский.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Олег Веселов

В ролях: Прохор Чеховской, Анна Хилькевич, Даниил Эльдаров, Владимир Войтюк, Диомид Виноградов, Степан Деревянкин, Сергей Сергеев, Антон Савенков, Светлана Новикова, Фёдор Парамонов

Музыка: Сергей Боголюбский, Александр Биллион