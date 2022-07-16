Забытое чудо
Режиссер:Андрей Колпин
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Три школьника случайно находят волшебный портал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и уносятся в прошлое. Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти сквозь чудесный лес XIV века времен татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Помогать подросткам будет преподобный Сергий Радонежский.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Олег Веселов
В ролях:Прохор Чеховской, Анна Хилькевич, Даниил Эльдаров, Владимир Войтюк, Диомид Виноградов, Степан Деревянкин, Сергей Сергеев, Антон Савенков, Светлана Новикова, Фёдор Парамонов
Музыка:Сергей Боголюбский, Александр Биллион
В ролях:Прохор Чеховской, Анна Хилькевич, Даниил Эльдаров, Владимир Войтюк, Диомид Виноградов, Степан Деревянкин, Сергей Сергеев, Антон Савенков, Светлана Новикова, Фёдор Парамонов
Музыка:Сергей Боголюбский, Александр Биллион
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 июля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:16 июля 2022
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