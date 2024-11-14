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За слова отвечаю

Режиссер:Виталий Дудка
Жанры: Комедия, Драма.

Звезду мотивационных тренингов Свету Солнце сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

Сценарий:Дмитрий Кирюшкин, Гаянэ Танцырева
В ролях:Оксана Акиньшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв, Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Блохин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 14 по 17 ноября
23:05 (450)
c 18 по 20 ноября
23:05 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 14 по 17 ноября
19:55 (450)
c 18 по 20 ноября
19:55 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 14 по 17 ноября
11:20 (400)
c 18 по 20 ноября
11:20 (350)

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