За слова отвечаю

Режиссер: Виталий Дудка

Жанры: Комедия, Драма.

Звезду мотивационных тренингов Свету Солнце сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

Сценарий: Дмитрий Кирюшкин, Гаянэ Танцырева

В ролях: Оксана Акиньшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв, Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Блохин

