За слова отвечаю
Режиссер:Виталий Дудка
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Звезду мотивационных тренингов Свету Солнце сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.
Сценарий:Дмитрий Кирюшкин, Гаянэ Танцырева
В ролях:Оксана Акиньшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв, Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Блохин
В ролях:Оксана Акиньшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарёв, Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Блохин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2024
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