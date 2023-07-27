ЗА ПАЛЫЧА!
Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой вопросик. Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз вопросик решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник аварии в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию — прямиком в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь парню предстоит сделать выбор: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Андрей Богатырев, Алексей Чадов, Максим Боев
В ролях:Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Екатерина Лисина, Александр Лыков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Михаил Горевой
В ролях:Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Екатерина Лисина, Александр Лыков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Михаил Горевой
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:27 июля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:27 июля 2023
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