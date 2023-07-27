ЗА ПАЛЫЧА!

Режиссер: Андрей Богатырев

Жанры: Комедия.

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой вопросик. Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз вопросик решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник аварии в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию — прямиком в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь парню предстоит сделать выбор: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Андрей Богатырев, Алексей Чадов, Максим Боев

В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Екатерина Лисина, Александр Лыков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Михаил Горевой

