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ЗА ПАЛЫЧА!

Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Комедия.

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой вопросик. Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз вопросик решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник аварии в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию — прямиком в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь парню предстоит сделать выбор: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Андрей Богатырев, Алексей Чадов, Максим Боев
В ролях:Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Екатерина Лисина, Александр Лыков, Иван Охлобыстин, Валерий Баринов, Михаил Горевой
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:27 июля 2023
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ГалактикаЗал 3
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16 августа
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 7 по 9 августа
20:00 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
8 августа
23:00 (200)
9 августа
11:30 (150)
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19:10 (250)
21:05 (250)
23:00 (200)
c 10 по 11 августа
12:20 (150)
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20:05 (300)
22:00 (300)
12 августа
12:20 (250)
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16:10 (330)
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20:05 (330)
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ГалактикаЗал 4
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9 августа
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c 10 по 11 августа
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c 12 по 13 августа
13:45 (480)
c 14 по 16 августа
13:45 (440)
ГалактикаЗал 1
8 августа
20:25 (360)
9 августа
20:25 (360)
c 10 по 11 августа
12:20 (290)
c 12 по 13 августа
12:20 (410)
c 14 по 16 августа
12:20 (290)

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