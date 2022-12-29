Ёлки-иголки

Режиссер: Александр Баршак

Жанры: Комедия, Семейный.

Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Марина Ломтева, Александр Баршак

В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов, Александр Обласов

Музыка: Иван Урюпин