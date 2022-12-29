Ёлки-иголки
Режиссер:Александр Баршак
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Марина Ломтева, Александр Баршак
В ролях:Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов, Александр Обласов
Музыка:Иван Урюпин
В ролях:Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов, Александр Обласов
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2022
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