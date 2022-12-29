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Ёлки-иголки

Режиссер:Александр Баршак
Жанры: Комедия, Семейный.

Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Марина Ломтева, Александр Баршак
В ролях:Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев, Дмитрий Калихов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов, Александр Обласов
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 29 по 30 декабря
18:10 (300)
31 декабря
18:05 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
30 декабря
21:15 (300)
31 декабря
14:50 (300)
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14:55 (360)
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