Ёлки 9
Жанры: Комедия.
В канун Нового года жители всей страны вновь готовятся встречать праздник и с замиранием сердца надеются на новогоднее чудо.
Продолжительность:90 мин
В ролях:Евгений Кулик, Виктория Агалакова, Фёдор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр, Михаил Орлов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 декабря 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:01 декабря 2022
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