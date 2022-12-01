Ёлки 9

Жанры: Комедия. В канун Нового года жители всей страны вновь готовятся встречать праздник и с замиранием сердца надеются на новогоднее чудо. Продолжительность: 90 мин В ролях: Евгений Кулик, Виктория Агалакова, Фёдор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр, Михаил Орлов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов

Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 01 декабря 2022

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