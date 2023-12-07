Ёлки 10
Режиссер:Дамир Мифтахов, Иван Чехов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться её супруг. Марине из Татарстана — научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь — это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгений Кулик, Дмитрий Балуев
В ролях:Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов
Музыка:Валерий Царьков
В ролях:Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов
Музыка:Валерий Царьков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 декабря 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:07 декабря 2023
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