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Ёлки 10

Режиссер:Дамир Мифтахов, Иван Чехов
Жанры: Комедия.

В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться её супруг. Марине из Татарстана — научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь — это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгений Кулик, Дмитрий Балуев
В ролях:Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов
Музыка:Валерий Царьков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 7 по 10 декабря
19:00 (550)
c 11 по 13 декабря
19:00 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 9 по 10 декабря
11:50 (280)
16:15 (360)
20:40 (380)
c 11 по 13 декабря
11:50 (150)
16:15 (250)
20:40 (300)

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