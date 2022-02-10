Яйцо Фаберже

Режиссер: Илья Фарфель

Жанры: Комедия, Приключения.

В детстве все хотят – «когда вырастут» – стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы…

Два друга детства встречаются на дне жизни. Один – актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй – гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления – потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Максим Паршин, Сергей Панасенков, Станислав Тляшев

В ролях: Николай Наумов, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, Ольга Виниченко, Илья Борисов Александр Мехряков, Полина Шустарева, Пётр Натаров

Музыка: Александр Вартанов