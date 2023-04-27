Яга и книга заклинаний

Режиссер: Владимир Саков

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. В чем сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей злодейкой?

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Грегори Пуарье, Александр Чистяков, Вадим Свешников

В ролях: Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова, Елена Шульман, Илья Бледный, Диомид Виноградов, Злата Осипова, Наталья Шеховцева, Александра Курагина, Екатерина Шмакова

Музыка: Игорь Вдовин