161420

Яга и книга заклинаний

Режиссер:Владимир Саков
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. В чем сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей злодейкой?

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Грегори Пуарье, Александр Чистяков, Вадим Свешников
В ролях:Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова, Елена Шульман, Илья Бледный, Диомид Виноградов, Злата Осипова, Наталья Шеховцева, Александра Курагина, Екатерина Шмакова
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 апреля 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 2
c 18 по 19 мая
10:10 (230)
c 20 по 21 мая
10:10 (290)
c 22 по 24 мая
10:10 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 18 по 19 мая
12:50 (150)
c 20 по 21 мая
12:50 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?