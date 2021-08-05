Я создан для тебя

Режиссер: Мария Шрадер

Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.

Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Ян Шомбург, Мария Шрадер, Эмма Браславски

В ролях: Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер, Ганс Лёв, Вольфганг Хюбш, Анника Мейер, Falilou Seck, Юрген Таррах, Генриетта Рихтер-Роль, Моника Ошек

Музыка: Тобиаш Вагнер