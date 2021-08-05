Я создан для тебя
Режиссер:Мария Шрадер
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.
Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ян Шомбург, Мария Шрадер, Эмма Браславски
В ролях:Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер, Ганс Лёв, Вольфганг Хюбш, Анника Мейер, Falilou Seck, Юрген Таррах, Генриетта Рихтер-Роль, Моника Ошек
Музыка:Тобиаш Вагнер
В ролях:Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер, Ганс Лёв, Вольфганг Хюбш, Анника Мейер, Falilou Seck, Юрген Таррах, Генриетта Рихтер-Роль, Моника Ошек
Музыка:Тобиаш Вагнер
Производство:Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 августа 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:05 августа 2021
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