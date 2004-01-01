Я не киллер
Режиссер:Ричард Линклейтер
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ричард Линклейтер, Глен Пауэлл, Скип Холландсворт
В ролях:Глен Пауэлл,Адриа Архона,Ретта,Остин Амелио,Молли Бернард,Майк Маркофф,Рокси Ривера,Джулия Холт,Джо-Энн Робинсон,Ивэн Холцман
Музыка:Грэм Рейнольдс
В ролях:Глен Пауэлл,Адриа Архона,Ретта,Остин Амелио,Молли Бернард,Майк Маркофф,Рокси Ривера,Джулия Холт,Джо-Энн Робинсон,Ивэн Холцман
Музыка:Грэм Рейнольдс
Производство:США
Ограничения:18+
Ограничения:18+
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