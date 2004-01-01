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Я не киллер

Режиссер:Ричард Линклейтер
Жанры: Боевик, Комедия.

Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ричард Линклейтер, Глен Пауэлл, Скип Холландсворт
В ролях:Глен Пауэлл,Адриа Архона,Ретта,Остин Амелио,Молли Бернард,Майк Маркофф,Рокси Ривера,Джулия Холт,Джо-Энн Робинсон,Ивэн Холцман
Музыка:Грэм Рейнольдс
Производство:США
Ограничения:18+
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 16 по 19 мая
21:45 (550)
20 мая
21:45 (450)
21 мая
21:45 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 16 по 19 мая
19:40 (420)
20 мая
19:40 (370)
21 мая
19:40 (370)

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