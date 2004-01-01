Я не киллер Режиссер: Ричард Линклейтер

Жанры: Боевик, Комедия. Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина. Продолжительность: 115 мин Сценарий: Ричард Линклейтер, Глен Пауэлл, Скип Холландсворт

В ролях: Глен Пауэлл,Адриа Архона,Ретта,Остин Амелио,Молли Бернард,Майк Маркофф,Рокси Ривера,Джулия Холт,Джо-Энн Робинсон,Ивэн Холцман

Музыка: Грэм Рейнольдс Производство: США

Ограничения: 18+



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