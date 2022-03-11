Я краснею
Режиссер:Доми Ши
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Торонто, 2002 год. Активная и неунывающая 13-летняя Мэйлинь всеми силами пытается быть первой во всём, чтобы угодить строгой гиперопекающей матери. Семья девочки живёт при храме и поклоняется Богине-прародительнице. Одним прекрасным утром Мэйлинь просыпается и вместо привычного отражения в зеркале видит красную панду — теперь, когда она волнуется, злится или испытывает другие сильные эмоции, превращается в большого зверя. Мало того, что это происходит в самые неподходящие моменты, так ещё и посещение концерта обожаемой Мэйлинь и её подружками мальчиковой группы 4-Town оказывается под угрозой.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Доми Ши, Джулия Чо, Сара Штрейхер
В ролях:Розали Чян, Сандра О, Ава Морс, Пак Хе-ин, Майтреи Рамакришнан, Орион Ли, Вай Чин Хо, Тристан Аллерик Чен, Лори Тан Чинн, Миа Тагано
Музыка:Людвиг Горанссон
В ролях:Розали Чян, Сандра О, Ава Морс, Пак Хе-ин, Майтреи Рамакришнан, Орион Ли, Вай Чин Хо, Тристан Аллерик Чен, Лори Тан Чинн, Миа Тагано
Музыка:Людвиг Горанссон
Производство:США, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:11 марта 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:11 марта 2022
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