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Я краснею

Режиссер:Доми Ши
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Торонто, 2002 год. Активная и неунывающая 13-летняя Мэйлинь всеми силами пытается быть первой во всём, чтобы угодить строгой гиперопекающей матери. Семья девочки живёт при храме и поклоняется Богине-прародительнице. Одним прекрасным утром Мэйлинь просыпается и вместо привычного отражения в зеркале видит красную панду — теперь, когда она волнуется, злится или испытывает другие сильные эмоции, превращается в большого зверя. Мало того, что это происходит в самые неподходящие моменты, так ещё и посещение концерта обожаемой Мэйлинь и её подружками мальчиковой группы 4-Town оказывается под угрозой.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Доми Ши, Джулия Чо, Сара Штрейхер
В ролях:Розали Чян, Сандра О, Ава Морс, Пак Хе-ин, Майтреи Рамакришнан, Орион Ли, Вай Чин Хо, Тристан Аллерик Чен, Лори Тан Чинн, Миа Тагано
Музыка:Людвиг Горанссон
Производство:США, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:11 марта 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 20 по 21 августа
13:45 (300)
c 22 по 24 августа
13:45 (200)

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