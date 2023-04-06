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Я хочу! Я буду!

Режиссер:Павел Воронин
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Надя решает в один момент кардинально изменить свою жизнь и бросить вызов стереотипам, навязанным ей окружением. Попадая в неловкие ситуации, Наде предстоит отстоять право быть собой и обрести долгожданное счастье.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Павел Воронин
В ролях:Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов
Музыка:Евгений Хазыков, Владислав Потапкин, Никита Бирюков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2023
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ГалактикаЗал 4
c 20 по 21 апреля
15:20 (440)
c 22 по 23 апреля
15:20 (480)
c 24 по 26 апреля
15:20 (440)

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