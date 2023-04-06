Я хочу! Я буду!

Режиссер: Павел Воронин

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Надя решает в один момент кардинально изменить свою жизнь и бросить вызов стереотипам, навязанным ей окружением. Попадая в неловкие ситуации, Наде предстоит отстоять право быть собой и обрести долгожданное счастье.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Павел Воронин

В ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов

Музыка: Евгений Хазыков, Владислав Потапкин, Никита Бирюков