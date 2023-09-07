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Я делаю шаг

Режиссер:Ольга Акатьева
Жанры: Мелодрама.

Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Мария Суворова
В ролях:Сергей Новосад, Мария Аронова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, Денис Синявский, Милана Бру, Александр Югов, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Денис Шведов
Музыка:Сергей Луран
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:07 сентября 2023
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Я иду
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ГалактикаЗал 4
c 7 по 13 сентября
21:10 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 7 по 10 сентября
15:10 (400)
ГалактикаЗал 2
c 7 по 8 сентября
15:25 (330)
c 9 по 10 сентября
15:25 (430)
c 11 по 13 сентября
15:25 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
8 сентября
17:40 (300)
c 9 по 10 сентября
13:20 (300)
17:40 (330)
ГалактикаЗал 1
8 сентября
12:30 (330)
9 сентября
12:30 (430)
10 сентября
12:30 (430)
11 сентября
12:30 (330)
12 сентября
12:30 (330)
13 сентября
12:30 (330)

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