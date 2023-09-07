Я делаю шаг

Режиссер: Ольга Акатьева

Жанры: Мелодрама.

Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Мария Суворова

В ролях: Сергей Новосад, Мария Аронова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, Денис Синявский, Милана Бру, Александр Югов, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Денис Шведов

Музыка: Сергей Луран