Я буду жить

Режиссер: Эдуард Бордуков

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Алла большую часть жизни посвятила своим бывшим мужьям, сыну и дочери. Она работает репетитором, продолжая содержать своих взрослых детей и мужей. Близкие каждый день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой Аллой. В один из таких «семейных обедов» Алла чуть не умирает, подавившись картошкой, но близкие этого даже не замечают.

Однажды ей приходит в голову план, как освободиться от диктата близких. Алла сообщает семье, что неизлечимо больна. Мужья и дети плачут слезами искреннего сочувствия, но потом задумываются о возможном наследстве. Начинается настоящая битва, прекратить которую Алла может только очень радикальным способом, преподав близким урок и заставив их наконец-то повзрослеть.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Анна Козлова

