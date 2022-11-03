Я буду жить
Режиссер:Эдуард Бордуков
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Алла большую часть жизни посвятила своим бывшим мужьям, сыну и дочери. Она работает репетитором, продолжая содержать своих взрослых детей и мужей. Близкие каждый день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой Аллой. В один из таких «семейных обедов» Алла чуть не умирает, подавившись картошкой, но близкие этого даже не замечают.
Однажды ей приходит в голову план, как освободиться от диктата близких. Алла сообщает семье, что неизлечимо больна. Мужья и дети плачут слезами искреннего сочувствия, но потом задумываются о возможном наследстве. Начинается настоящая битва, прекратить которую Алла может только очень радикальным способом, преподав близким урок и заставив их наконец-то повзрослеть.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Анна Козлова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:03 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:03 ноября 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!