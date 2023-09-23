Я Богиня
Режиссер:Ольга Дибцева
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Александр Собичевский, Ольга Дибцева
В ролях:Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Сергей Ильин, Никита Брусов, Мария Клешнина
Музыка:Александр Собичевский, Ольга Дибцева
В ролях:Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Сергей Ильин, Никита Брусов, Мария Клешнина
Музыка:Александр Собичевский, Ольга Дибцева
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 сентября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:23 сентября 2023
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