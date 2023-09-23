Я Богиня

Режиссер: Ольга Дибцева

Жанры: Комедия.

Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Александр Собичевский, Ольга Дибцева

В ролях: Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Сергей Ильин, Никита Брусов, Мария Клешнина

Музыка: Александр Собичевский, Ольга Дибцева