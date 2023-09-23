161904

Я Богиня

Режиссер:Ольга Дибцева
Жанры: Комедия.

Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», – решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Александр Собичевский, Ольга Дибцева
В ролях:Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Сергей Ильин, Никита Брусов, Мария Клешнина
Музыка:Александр Собичевский, Ольга Дибцева
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 сентября 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 25 по 27 сентября
17:00 (300)
ГалактикаЗал 4
c 25 по 27 сентября
15:00 (480)
ГалактикаЗал 1
26 сентября
18:05 (390)
27 сентября
18:05 (390)
ГалактикаЗал 3
26 сентября
19:55 (390)
27 сентября
19:55 (390)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 26 по 27 сентября
11:50 (150)
14:00 (200)
16:10 (200)
18:20 (250)
20:30 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?