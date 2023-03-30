Взломщик
Режиссер:Николас Дачемин Харвард
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.
Миллер Грэм может пройти через любые двери, вскрыть любой замок и опустошить самый надежный сейф. Он — гениальный взломщик. Но даже таким профессионалам иногда не везет. Однажды Грэм попался и отправился в тюрьму, оттуда вернулся совершенно другим человеком. Но исчезновение его дочери вынуждает вора снова встать на скользкий путь: последнее дело будет самым опасным в его карьере взломщика.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Джон Глоссер, Бен Кабиалис, Крис Ламонт
В ролях:Кейт Босворт, Райан Филипп, Том Райт, Винг Реймз, Чарли Уэбер, Ноэль Гульеми, Джеффри Нордлинг, Кайли Брайант, Габриэла Квезада Блумгарден, Бурк Флойд
Музыка:Марлана Шитз
В ролях:Кейт Босворт, Райан Филипп, Том Райт, Винг Реймз, Чарли Уэбер, Ноэль Гульеми, Джеффри Нордлинг, Кайли Брайант, Габриэла Квезада Блумгарден, Бурк Флойд
Музыка:Марлана Шитз
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 марта 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:30 марта 2023
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