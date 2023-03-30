Взломщик

Режиссер: Николас Дачемин Харвард

Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.

Миллер Грэм может пройти через любые двери, вскрыть любой замок и опустошить самый надежный сейф. Он — гениальный взломщик. Но даже таким профессионалам иногда не везет. Однажды Грэм попался и отправился в тюрьму, оттуда вернулся совершенно другим человеком. Но исчезновение его дочери вынуждает вора снова встать на скользкий путь: последнее дело будет самым опасным в его карьере взломщика.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Джон Глоссер, Бен Кабиалис, Крис Ламонт

В ролях: Кейт Босворт, Райан Филипп, Том Райт, Винг Реймз, Чарли Уэбер, Ноэль Гульеми, Джеффри Нордлинг, Кайли Брайант, Габриэла Квезада Блумгарден, Бурк Флойд

Музыка: Марлана Шитз