Взаперти

Режиссер: Ди Джей Карузо

Жанры: Триллер.

Джессика с двумя маленькими детьми живёт в ветхом доме в сельской глуши. Даже такое жильё ей не по карману, поэтому девушка решает переехать, о чём и сообщает внезапно зашедшему в гости бывшему бойфренду. Тот, подстрекаемый дружком-наркоманом, выходит из себя и запирает Джессику в кладовке – теперь ей придётся проявить немалую изобретательность, чтобы выбраться из этой ситуации и спасти детей.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Мелани Тост

В ролях: Рэйни Куэлли, Джейк Хоровиц, Лучана ВанДетте, Винсент Галло, Пенелопа Мартоне

Музыка: Мондо Бойс