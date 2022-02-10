Взаперти
Режиссер:Ди Джей Карузо
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Джессика с двумя маленькими детьми живёт в ветхом доме в сельской глуши. Даже такое жильё ей не по карману, поэтому девушка решает переехать, о чём и сообщает внезапно зашедшему в гости бывшему бойфренду. Тот, подстрекаемый дружком-наркоманом, выходит из себя и запирает Джессику в кладовке – теперь ей придётся проявить немалую изобретательность, чтобы выбраться из этой ситуации и спасти детей.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Мелани Тост
В ролях:Рэйни Куэлли, Джейк Хоровиц, Лучана ВанДетте, Винсент Галло, Пенелопа Мартоне
Музыка:Мондо Бойс
В ролях:Рэйни Куэлли, Джейк Хоровиц, Лучана ВанДетте, Винсент Галло, Пенелопа Мартоне
Музыка:Мондо Бойс
Ограничения:16+
Дата релиза:10 февраля 2022
Дата релиза:10 февраля 2022
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