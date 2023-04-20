Вызов
Режиссер:Клим Шипенко
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?
Продолжительность:164 мин
Сценарий:Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе, Иван Заморов
В ролях:Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Пётр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев
Музыка:Николай Ростов, Сергей Черемисинов
В ролях:Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Пётр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев
Музыка:Николай Ростов, Сергей Черемисинов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 апреля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:20 апреля 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!