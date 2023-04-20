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Вызов

Режиссер:Клим Шипенко
Жанры: Драма.

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Продолжительность:164 мин
Сценарий:Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе, Иван Заморов
В ролях:Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Пётр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев
Музыка:Николай Ростов, Сергей Черемисинов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 апреля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 20 по 21 апреля
12:25 (230)
c 22 по 23 апреля
12:25 (330)
ГалактикаЗал 2
20 апреля
22:45 (360)
21 апреля
22:45 (410)
22 апреля
22:45 (410)
23 апреля
22:45 (410)
24 апреля
22:45 (360)
25 апреля
22:45 (360)
26 апреля
22:45 (360)
ГалактикаЗал 3
20 апреля
20:40 (360)
c 21 по 23 апреля
20:35 (410)
c 24 по 26 апреля
20:35 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
20 апреля
16:55 (330)
21 апреля
13:40 (230)
16:55 (330)
c 22 по 23 апреля
13:40 (330)
16:55 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
20 апреля
17:40 (430)
20:55 (530)
21 апреля
11:10 (230)
14:25 (430)
17:40 (430)
20:55 (530)
c 22 по 23 апреля
11:10 (330)
14:25 (430)
17:40 (430)
20:55 (530)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
20 апреля
18:30 (280)
21:45 (280)
21 апреля
12:00 (130)
15:15 (280)
18:30 (280)
21:45 (280)
c 22 по 23 апреля
12:00 (230)
15:15 (310)
18:30 (310)
21:45 (310)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
20 апреля
19:20 (330)
22:35 (330)
21 апреля
12:50 (180)
16:05 (330)
19:20 (330)
22:35 (330)
c 22 по 23 апреля
12:50 (280)
16:05 (360)
19:20 (360)
22:35 (360)
ГалактикаЗал 1
20 апреля
21:45 (360)
21 апреля
21:45 (410)
22 апреля
21:45 (410)
23 апреля
21:45 (410)
24 апреля
21:45 (360)
25 апреля
21:45 (360)
26 апреля
21:45 (360)

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