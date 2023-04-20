Вызов

Режиссер: Клим Шипенко

Жанры: Драма.

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Продолжительность: 164 мин

Сценарий: Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе, Иван Заморов

В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Пётр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев

Музыка: Николай Ростов, Сергей Черемисинов