Выжившая

Режиссер: Джон Барр

Жанры: Триллер.

Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но на них нападают неизвестные. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Марк Джексон, Джон Барр

В ролях: Одейя Раш, Эрик Дэйн, Саффрон Берроуз, Рэй Лиотта, Сала Бэйкер, Рой Эганаян, Омид Задер, Алезйа Гарсия, Талия Бессон, Дэнни Радхамес Васкес Кастилло

Музыка: Зак МакНил