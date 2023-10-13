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Выжившая

Режиссер:Джон Барр
Жанры: Триллер.

Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но на них нападают неизвестные. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Марк Джексон, Джон Барр
В ролях:Одейя Раш, Эрик Дэйн, Саффрон Берроуз, Рэй Лиотта, Сала Бэйкер, Рой Эганаян, Омид Задер, Алезйа Гарсия, Талия Бессон, Дэнни Радхамес Васкес Кастилло
Музыка:Зак МакНил
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 октября 2023
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