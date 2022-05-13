Выйти из группы

Режиссер: Мария Тумова

Жанры: Боевик, Драма, Триллер.

Подросток, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. Пройдя через серию испытаний, подростки должны доказать, что они особенные. Очередным заданием является реальное убийство. Одумавшись, герой должен спастись от вчерашних «друзей» и разоблачить настоящих преступников.

Сценарий: Мария Тумова, Алексей А. Петрухин

В ролях: Евгений Кунцевич, Зоя Мансурова, Владислав Ходосевич, Виктория Толстоганова, Михаил Горевой, Александра Бабаскина, Максим Филь, Анна Чурина, Марина Куделинская, Лев Семашков

