Выйти из группы

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Режиссер:Мария Тумова
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.

Подросток, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. Пройдя через серию испытаний, подростки должны доказать, что они особенные. Очередным заданием является реальное убийство. Одумавшись, герой должен спастись от вчерашних «друзей» и разоблачить настоящих преступников.

Сценарий:Мария Тумова, Алексей А. Петрухин
В ролях:Евгений Кунцевич, Зоя Мансурова, Владислав Ходосевич, Виктория Толстоганова, Михаил Горевой, Александра Бабаскина, Максим Филь, Анна Чурина, Марина Куделинская, Лев Семашков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 мая 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 мая
19:50 (от 150 р.)
14 мая
20:00 (от 180 р.)
15 мая
19:35 (от 180 р.)
c 16 по 17 мая
18:20 (от 150 р.)
18 мая
19:50 (от 150 р.)

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