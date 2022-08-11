Вышка
Режиссер:Скотт Манн
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Её ждет последнее восхождение — вместе с подругой Бекки забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Джонатан Фрэнк, Скотт Манн
В ролях:Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Джаспер Коул, Даррел Деннис, Джулия Пэйс Митчелл
Музыка:Тим Деспич
В ролях:Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Джаспер Коул, Даррел Деннис, Джулия Пэйс Митчелл
Музыка:Тим Деспич
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2022
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