Вышка

Режиссер: Скотт Манн

Жанры: Триллер.

Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Её ждет последнее восхождение — вместе с подругой Бекки забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Джонатан Фрэнк, Скотт Манн

В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Джаспер Коул, Даррел Деннис, Джулия Пэйс Митчелл

Музыка: Тим Деспич