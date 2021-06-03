Выбор Фредерика Фитцелла
Режиссер:Кристофер МакБрайд
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Приходит день, когда мы должны сделать выбор. Стабильность или воплощение заветной мечты? Работа в крупной корпорации, семья или свобода творчества? Как тут не ошибиться? Фред Фитцелл оказывается во вневременном пространстве своего прошлого и будущего, где ему придется сделать выбор.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Кристофер МакБрайд
В ролях:Дилан О’Брайен, Майка Монро, Аманда Бругел, Ханна Гросс, Кейр Гилкрист, Эмори Коэн, Сима Фишер, Аарон Пул, Джош Круддас, Лииса Репо-Мартелл
Музыка:Энтони Скотт Бёрнс, Пайлотприст
В ролях:Дилан О’Брайен, Майка Монро, Аманда Бругел, Ханна Гросс, Кейр Гилкрист, Эмори Коэн, Сима Фишер, Аарон Пул, Джош Круддас, Лииса Репо-Мартелл
Музыка:Энтони Скотт Бёрнс, Пайлотприст
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:03 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:03 июня 2021
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