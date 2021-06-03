Выбор Фредерика Фитцелла

Режиссер: Кристофер МакБрайд

Жанры: Триллер.

Приходит день, когда мы должны сделать выбор. Стабильность или воплощение заветной мечты? Работа в крупной корпорации, семья или свобода творчества? Как тут не ошибиться? Фред Фитцелл оказывается во вневременном пространстве своего прошлого и будущего, где ему придется сделать выбор.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Кристофер МакБрайд

В ролях: Дилан О’Брайен, Майка Монро, Аманда Бругел, Ханна Гросс, Кейр Гилкрист, Эмори Коэн, Сима Фишер, Аарон Пул, Джош Круддас, Лииса Репо-Мартелл

Музыка: Энтони Скотт Бёрнс, Пайлотприст