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Выбор Фредерика Фитцелла

Режиссер:Кристофер МакБрайд
Жанры: Триллер.

Приходит день, когда мы должны сделать выбор. Стабильность или воплощение заветной мечты? Работа в крупной корпорации, семья или свобода творчества? Как тут не ошибиться? Фред Фитцелл оказывается во вневременном пространстве своего прошлого и будущего, где ему придется сделать выбор.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Кристофер МакБрайд
В ролях:Дилан О’Брайен, Майка Монро, Аманда Бругел, Ханна Гросс, Кейр Гилкрист, Эмори Коэн, Сима Фишер, Аарон Пул, Джош Круддас, Лииса Репо-Мартелл
Музыка:Энтони Скотт Бёрнс, Пайлотприст
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:03 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 3 по 6 июня
18:15 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
4 июня
13:25 (300)
17:45 (390)
22:05 (300)
c 5 по 6 июня
13:25 (390)
17:45 (390)
22:05 (300)
c 7 по 9 июня
13:25 (200)
17:45 (250)
22:05 (200)

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