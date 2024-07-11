Второй акт
Режиссер:Кантен Дюпьё
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Кантен Дюпьё
В ролях:Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио, Режин Мондьон, Валери Вогт, Элен Александридис, Макс Николас
В ролях:Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио, Режин Мондьон, Валери Вогт, Элен Александридис, Макс Николас
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!