163107

Второй акт

Режиссер:Кантен Дюпьё
Жанры: Комедия.

Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Кантен Дюпьё
В ролях:Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио, Режин Мондьон, Валери Вогт, Элен Александридис, Макс Николас
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 11 по 14 июля
20:10 (550)
c 15 по 16 июля
20:10 (450)
17 июля
20:10 (450)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?