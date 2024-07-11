Второй акт

Режиссер: Кантен Дюпьё

Жанры: Комедия.

Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Кантен Дюпьё

В ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио, Режин Мондьон, Валери Вогт, Элен Александридис, Макс Николас

