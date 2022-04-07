Всё везде и сразу
Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.
Продолжительность:139 мин
Сценарий:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
В ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани
Музыка:Сон Люкс
В ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани
Музыка:Сон Люкс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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