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Всё везде и сразу

Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.

Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.

Продолжительность:139 мин
Сценарий:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
В ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани
Музыка:Сон Люкс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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ГалактикаЗал 3
c 7 по 8 апреля
15:35 (260)
c 9 по 10 апреля
17:15 (370)
c 11 по 13 апреля
17:15 (260)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 7 по 8 апреля
19:10 (от 150 р.)
9 апреля
19:20 (от 180 р.)
10 апреля
19:00 (от 180 р.)
11 апреля
20:25 (от 150 р.)
12 апреля
19:10 (от 150 р.)
13 апреля
20:25 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 7 по 8 апреля
17:40 (300)
c 9 по 10 апреля
17:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
8 апреля
14:50 (200)
19:20 (330)
22:00 (330)
c 9 по 10 апреля
14:50 (300)
19:20 (330)
22:00 (330)
ГалактикаЗал 4
8 апреля
12:45 (380)
c 9 по 13 апреля
10:25 (280)
ГалактикаЗал 1
c 8 по 10 апреля
21:10 (370)
c 11 по 13 апреля
21:10 (330)

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