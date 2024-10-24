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Встретимся вчера

Режиссер:Александр Богуславский
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.

Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на семейную пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?

Продолжительность:82 мин
Сценарий:Виктор Бондарюк, Андрей Гаврилов
В ролях:Артём Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк, Ян Теплов
Музыка:Арсен Хозиев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 24 по 27 октября
21:10 (450)
c 28 по 30 октября
21:10 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 24 по 27 октября
17:00 (500)
c 28 по 30 октября
17:00 (550)

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