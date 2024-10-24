Встретимся вчера

Режиссер: Александр Богуславский

Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.

Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на семейную пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Виктор Бондарюк, Андрей Гаврилов

В ролях: Артём Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк, Ян Теплов

Музыка: Арсен Хозиев