Встретимся вчера
Режиссер:Александр Богуславский
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.
Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на семейную пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Виктор Бондарюк, Андрей Гаврилов
В ролях:Артём Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк, Ян Теплов
Музыка:Арсен Хозиев
В ролях:Артём Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк, Ян Теплов
Музыка:Арсен Хозиев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2024
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