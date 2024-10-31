Время жить
Режиссер:Джон Краули
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Альмут мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас не мог оправиться после развода. Случайная встреча изменила их жизнь — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Ник Пэйн
В ролях:Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж, Эми Морган, Нив Кьюсак, Люси Брирс
Музыка:Брайс Десснер
В ролях:Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж, Эми Морган, Нив Кьюсак, Люси Брирс
Музыка:Брайс Десснер
Производство:Франция, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:31 октября 2024
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