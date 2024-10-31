Время жить

Режиссер: Джон Краули

Жанры: Драма, Мелодрама.

Альмут мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас не мог оправиться после развода. Случайная встреча изменила их жизнь — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Ник Пэйн

В ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж, Эми Морган, Нив Кьюсак, Люси Брирс

Музыка: Брайс Десснер