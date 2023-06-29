Время расплаты

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Режиссер:Майкл Обловитц
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.
Сценарий:Майкл Кэйчек, Брук Нассер, Майкл Обловитц
В ролях:Доминик Пёрселл, Кейт Босворт, Мэл Гибсон, Ник Стал, Ариэль Рэйсин, Эрик Вальдес, Расселл Ричардсон, Джон Линдстрём, Джон Кассини, Камила Савиа
В ролях:Доминик Пёрселл, Кейт Босворт, Мэл Гибсон, Ник Стал, Ариэль Рэйсин, Эрик Вальдес, Расселл Ричардсон, Джон Линдстрём, Джон Кассини, Камила Савиа
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июня 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июня 2023
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