Время патриотов
Режиссер:Серикбол Утепбергенов
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Братья Султан и Бекзат продолжают семейную традицию: старший, Султан, – доблестный офицер разведки, младший – талантливый летчик-истребитель. Их отец погиб при исполнении, но память о нем и служба – единственное, что объединяет братьев, которые никак не могут найти общий язык.
Когда безопасности страны угрожает международная террористическая группировка, братьям приходится объединиться ради спасения человеческих жизней и осознать, что семья, любимые и Родина – самое ценное, что у них есть.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Акбар Курманбаев, Дмитрий Алейников, Еркебулан Бектуров
В ролях:Сануржан Сулейменов, Данияр Алшинов, Аскар Ильясов, Дастен Шакиров, Зарина Хаджиметова, Саят Исембаев, Бекзат Елеусизов, Шарифбек Закиров, Артур Пеннер, Нартай Сауданбек
Музыка:Алим Заиров
В ролях:Сануржан Сулейменов, Данияр Алшинов, Аскар Ильясов, Дастен Шакиров, Зарина Хаджиметова, Саят Исембаев, Бекзат Елеусизов, Шарифбек Закиров, Артур Пеннер, Нартай Сауданбек
Музыка:Алим Заиров
Производство:Казахстан
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
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