Время патриотов

Режиссер: Серикбол Утепбергенов

Жанры: Боевик, Триллер.

Братья Султан и Бекзат продолжают семейную традицию: старший, Султан, – доблестный офицер разведки, младший – талантливый летчик-истребитель. Их отец погиб при исполнении, но память о нем и служба – единственное, что объединяет братьев, которые никак не могут найти общий язык.

Когда безопасности страны угрожает международная террористическая группировка, братьям приходится объединиться ради спасения человеческих жизней и осознать, что семья, любимые и Родина – самое ценное, что у них есть.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Акбар Курманбаев, Дмитрий Алейников, Еркебулан Бектуров

В ролях: Сануржан Сулейменов, Данияр Алшинов, Аскар Ильясов, Дастен Шакиров, Зарина Хаджиметова, Саят Исембаев, Бекзат Елеусизов, Шарифбек Закиров, Артур Пеннер, Нартай Сауданбек

Музыка: Алим Заиров